Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

FİLİZLENMİŞ SARIMSAK TÜKETİLİR Mİ? Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genellikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Bu haberimizden sonra filizlenmiş sarımsakları asla çöpe atmayacaksınız. Sarımsaklar filizlendiğinde çöpe atmayın. Patatesler filizlendiğinde çok zararlıdır. Ancak sarımsaklar için bu durum geçerli değildir. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsaklar insanlar için oldukça faydalı kimyasallar üretir. Sarımsak ne kadar olgunlaşırsa içerisindeki antioksidan miktarı da o kadar artar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla filizlenmiş sarımsakları tüketebilirsiniz. Sadece küflenmiş veya çürümüş sarımsakları tüketmemeniz gerekiyor.