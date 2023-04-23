  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
8
Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

2023-04-23 17:33:44
Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

Sarımsaklarınız ne küflenecek ne filizlenecek... Sarımsaklar kısa sürede çürüyebiliyor veya içi geçebiliyor. Şifalı besinlerden biri olan sarımsağı uzun süre bozulmadan ve çürütmeden saklamak mümkün. Doğal ilaç olarak bilinen sarımsak ile ilgili insanlar merak ettiklerini araştırıyor. Peki sarımsak faydası görmek için ne şekilde saklamak gerekiyor. Dünyanın en sağlıklı besinlerinden biri olan Sarımsakla ilgili bilmeniz gerekenler. Bu bilgiler sayesinde aylarca sarımsakları bozmadan kullanabileceksiniz. Deneyen faydasını görüyor.

#1
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

Kış ve yaz aylarında her gün sarımsak tüketmek gerekiyor. Bir çok kişi kokusundan dolayı sarımsak tüketmek istemiyor. Oysa büyük bir hata yapıyorlar. Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır. Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar. Vücudun savunma mekanizmasını çelik gibi güçlendirir ve metabolizma hızını düzenler. Vücutta tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Sarımsak tıbbın en doğal ilacıdır.

#2
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

Hemen hemen her yıl sarımsakla ilgili yeni bir araştırma yapılıyor. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirdiği bilinen sarımsağın İdrar söktürücü özelliği de vardır . Kalbi besleyen kroner damarları genişletir. Sarımsak başlı başına bir mucizedir.

#3
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

Peki bu harika besini aylarca bozulmadan nasıl saklayabiliriz? Sarımsakları uzun süre saklayabileceğiniz 5 farklı yöntem bulunuyor. İşte işinize yarayacak o yöntemler

#4
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

1- ROBOTTAN GEÇİRİN! Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyebilir ya da robottan geçirebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin karıştırın. Sonra da bir kilitli poşete ya da buzdolabı poşetine koyun. İyice yaydıktan sonra dondurucuya atın. Kullanmak istediğinizde ince bir tabaka haline geldiği için istediğiniz miktarda parçalayarak kullanabilirsiniz. 2-YAĞDA SAKLAMA! Kabuğunu soyduğunuz sarımsağı bir kavanozun içine koyun. Üstüne ayçiçek ya da zeytinyağı ilave edin. İsterseniz zeytinyağı koyduğunuzda kekik ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Bu sosu da salatalarınıza koyabilirsiniz.

#5
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

3- KAPAKLI PLASTİKTE SAKLAMA! Genellikle çilek, hazır salata gibi ürünlerde kullanılan plastik kapların içinde sarımsak saklayabilirsiniz. Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları yarım kiloluk kapaklı plastik kaplara koyun. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından kapağını kapatıp buzluğa atın. Uzun süre bu şekilde saklayabilirsiniz. 4- TURŞU YÖNTEMİYLE SAKLAMA! Soyduğunu sarımsakları 1 kiloluk kavanoza koyun. Üstüne 1.25 yeme kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı sirke ve kavanozun ağzına kadar su ekleyip kapaklarını kapatın. Bu yöntemle sarımsağı çok uzun süre saklayabilirsiniz.

#6
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

5-SARIMSAK TOZU YAPARAK SAKLAMA! Sarımsakları ince ince doğrayıp yağlı kağıda yerleştirin. İncecik doğradıktan sonra üst üste gelmeyecek şekilde yağlı kağıda yayın. 4-5 gün güneşte kurutun. Kuruttuktan sonra bir çay kaşığı tuz ekleyip bir robottan geçirin. Un haline gelen sarımsak tozunu bir kavanoza koyun. Bu şekilde çok uzun süre tüketebilirsiniz. Evet bu beş yöntem sayesinde sarımsakları aylarca bozulmadan saklayabilirsiniz. Denediğinizde faydasını göreceksiniz.

#7
Foto - Sarımsakları çürütmeden aylarca saklamanın 5 yolu: Deneyen memnun kalıyor! Şikâyetçi olmayın, ifşa ediyoruz!

FİLİZLENMİŞ SARIMSAK TÜKETİLİR Mİ? Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genellikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Bu haberimizden sonra filizlenmiş sarımsakları asla çöpe atmayacaksınız. Sarımsaklar filizlendiğinde çöpe atmayın. Patatesler filizlendiğinde çok zararlıdır. Ancak sarımsaklar için bu durum geçerli değildir. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsaklar insanlar için oldukça faydalı kimyasallar üretir. Sarımsak ne kadar olgunlaşırsa içerisindeki antioksidan miktarı da o kadar artar. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla filizlenmiş sarımsakları tüketebilirsiniz. Sadece küflenmiş veya çürümüş sarımsakları tüketmemeniz gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! İkinci kez o tarihte Gece 00:01'de motorine indirim geliyor, açıklandı

Akaryakıt fiyatları: Tabela yeniden değişiyor! Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. En son yapılan benzine ve motorine indirim sonrası m..
Kızağa çekilen hakemler açıklandı
Spor

Kızağa çekilen hakemler açıklandı

Merkez Hakem Kurulu tarafından kızağa çekilen 4 hakemin ismi ortaya çıktı.
Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!
Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yönelik yaptırım uygulandığını bildirdi. Öt..
Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
Aktüel

Hastane yolu açılışa hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arası..
Türkiye'ye mesaj! 'Görüşmeye hazırız'
Dünya

Türkiye'ye mesaj! 'Görüşmeye hazırız'

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya'dan istedikleri tazminata dair çalışmaları değerlendiren Polonya Dışişleri Bakan ..
Gündem

"Yarın teslim edilecek" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsan bundan da mı gurur duymaz?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Sayın Kılıçdaroğlu 'Tank fabrikasını Katarlılara sattı' diyordu. Yarın Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23