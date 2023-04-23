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Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

2023-04-23 13:01:32
Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

Birçok insan yanlış vücut duruşu nedeniyle eklemlerde, bacaklarda ve dizlerde ağrı çekiyor. Bu problem ciddidir ve daha fazla komplikasyona neden olabilir, fakat neyse ki eklemlerinizi ve dizlerinizi yağlayacak ve hareketliliğinizi artıracak basit bir doğal çözüm vardır. Bunun için doğal bir beslenme düzenini uygulayabilir, bazı besinleri yeme düzeninize dahil edebilirsiniz. Peki, diz ağrısı nasıl geçer? Diz ağrısına iyi gelen bitki ve besinler hangileri? İşte eklem ve diz ağrılarına iyi doğal yiyecekler... Dizdeki sıvıları yeniliyor: Karabiber ile birleştirip tüketildiğinde faydası zirve yapıyor. Yapanlar şokunu yaşadı, sizde yapın..

#1
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

Romatizmal hastalıklar, kıkırdakla ilgili problemler, kireçlenme, menisküslere ilişkin sorunlar ve daha birçok neden diz ağrısına sebep olabilir. Bu ağrılar farklı seviyelerde seyredebilir. Ağrıların kişinin yaşam kalitesini düşürmemesi için kişiye özel tedavi planlamasının yanında bazı besinlerin tüketilmesi ağrıların geçmesine çare olabilir. Peki, diz ağrısı için hangi yiyecekler yenmeli? Dizdeki kıkırdak sağlığını canlandırmanın en iyi yolu ne? İşte diz sağlığı için besinlerden yarar sağlamanın etkili yolları ve iyi gelen karışım...

#2
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

Gerekli malzemeler; 2 yemek kaşığı sığır jelatin 3 yemek kaşığı kuru üzüm 4 yemek kaşığı Susam tohumları 8 çay kaşığı keten tohumu 200 gr. bal 40 gr. kabak çekirdeği Nasıl Yapılır? Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın, sonra pürüzsüz bir doku elde edene kadar karıştırın. Çözeltiyi bir kavanozda aktarın ve buzdolabında saklayın. Nasıl kullanılır? Kahvaltı ve öğle yemeğinden önce günde iki kez ilaç bir çay kaşığı tüketin. Bağ dokularınızı güçlendirir, bağ ve tendonlarınızı güçlendirir ve genel sağlığınızı geliştirir.

#3
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

Diz ağrısına iyi gelen bitki ve besinler hangileri? KEMİK SUYU- Kemik suyu, kemikleri ve kas yapısını güçlendirir. Bu besinin içerisinde yer alan glukozamin, kondroitin ve çeşitli amino asitler eklemlerin korunmasına yardımcı olur. Öte yandan doğru hazırlanan kemik suyu içerisinde yer alan jelatin sayesinde eklem sağlığı için son derece faydalıdır. Kemik suyunun takviye olarak kullanılması eklem ağrılarına iyi gelir.

#4
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

ZERDEÇAL Enflamasyonu (iltihaplanma) ve ağrıyı iyileştiriyor. Zerdeçaldaki kurkumin adlı madde enflamasyonu artıran maddelerle savaşabiliyor. Bu özelliğiyle ağrıyan dizler için fayda sağlıyor. Özellikle karabiber ile birleştiğinde faydası zirve yaparak iki katına çıkıyor.

#5
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

BAKLAGİLLER- Mercimek, fasulye, nohut gibi baklagiller kıkırdağın inşasında önemli rol oynuyor. Dizdeki iltihaplanmalar genelde kollajen eksikliğinde meydana geliyor. Bu noktada baklagiller devreye giriyor. İçeriğinde yer alan faydalı maddeler vücuttaki kollajenin yenilenmesine yarar sağlıyor.

#6
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

OMEGA-3- Omega-3 eklemler için son derece faydalı. Dizlerdeki sıvıların yenilenmesi için somon, uskumru, tuna gibi balıklar tüketilmeli. Bu yararlı yağ asidi avokado, zeytinyağı, fındık gibi besinlerde de bulunuyor.

#7
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

KABAK ÇEKİRDEĞİ- Kabak çekirdeği, kemik oluşumu için önemli olan iyi bir magnezyum kaynağı. Öte yandan diz kıkırdağını yeniden üreten hyalüronik asit açısından da çok zengin. Kabak çekirdeğinin içinde bulunan yüksek lif kemikleri güçlendiriyor, özellikle ileri yaştaki kadınlarda kemik erimesini ve kas kaybını önlüyor.

#8
Foto - Doktorların şaşırdığı tarif dizleri yeniliyor ve iyileştiriyor: İyi gelen, sık yapılan karışımı hesaba katın! Etki ediyor

KURUYEMİŞLER- Kuruyemişler ve faydalı bazı tohumlar kemik sağlığını destekliyor. Güçlü kemikler için destekleyici olan proteinleri de bolca içeriyor. Güçlü kemikler için kolajen ve antioksidan etkisi yüksek olan kuruyemişler, aşırıya kaçmamak kaydıyla her gün bir avuç tüketilebilir.

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