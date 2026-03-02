  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı" Terör devleti Lübnan'a saldırı başlattı 2 Mart 1972: Adnan Ötüken'in vefatı (Türk Kütüphaneciliğinin Öncülerinden) Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı! Geri adım atmayacak ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir! Bakan Tekin'den çok konuşulacak cevap! Mezar başında rakı içenler rahatsız oldu Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Sağlık Bağırsakların resmen düşmanı! Sağlığınızı bozan 4 gıda belli oldu
Sağlık

Bağırsakların resmen düşmanı! Sağlığınızı bozan 4 gıda belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bağırsakların resmen düşmanı! Sağlığınızı bozan 4 gıda belli oldu

Vücudun "ikinci beyni" olarak kabul edilen bağırsakların sağlığı, bağışıklık sisteminden ruh haline kadar pek çok noktayı doğrudan etkiliyor. Beslenme uzmanı Toral Shah, mikrobiyom dengesini korumanın genel iyilik hali için hayati olduğunu vurgularken, modern beslenme alışkanlıkları içindeki bazı gıdaların bu dengeyi adeta altüst ettiği konusunda uyarıyor.

Bağırsakların Resmen Düşmanı.. Bağırsak sağlığı, bağışıklık sisteminden ruh haline kadar vücudun birçok işlevinde kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre, yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsak mikrobiyomunu bozarak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Beslenme bilimcisi Toral Shah, bağırsak mikrobiyomunun yiyecekleri parçaladığını, besin emilimini sağladığını ve zararlı patojenlerle savaştığını belirterek, bağırsak sağlığının genel iyilik hali için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, haftada en az 30 farklı sebze ve meyve tüketilmesini, lif alımının artırılmasını ve Akdeniz tipi beslenmenin benimsenmesini öneriyor. Ancak bazı gıdalar bağırsak sağlığı için ciddi risk oluşturuyor.

1. Ultra İşlenmiş Gıdalar

Sosis, kahvaltılık gevrek, dondurma gibi yapay tatlandırıcı, aroma artırıcı ve katkı maddeleri içeren ultra işlenmiş ürünler, bağırsak mikrobiyomu üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Araştırmalar, bu tür gıdaların çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar tamamen yasaklamak yerine “%80 sağlıklı, %20 esnek” kuralını öneriyor.

2. Kızartılmış Gıdalar

Doymuş ve trans yağ oranı yüksek kızartmalar, sindirimi zorlaştırarak bağırsak florasını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kızartma yerine soteleme ya da fırınlama yöntemlerinin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

3. Yüksek Şekerli Yiyecekler

Bisküvi, kek ve tatlılar başta olmak üzere rafine şeker içeren gıdalar bağırsakta enflamasyona yol açabiliyor. Şeker yalnızca tatlılarda değil; meyve suları, yoğurtlar, soslar ve çorbalarda da bulunabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yetişkinlerin günlük şeker tüketimini 30 gramla sınırlandırmasını öneriyor.

4. Yapay Tatlandırıcılar

Şeker yerine kullanılan yapay tatlandırıcıların bağırsak sağlığı üzerindeki etkileri konusunda bilim dünyasında net bir görüş birliği bulunmuyor. Hayvan ve insan çalışmaları arasında çelişkili sonuçlar olduğu belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor.

 

Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama
Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Gündem

Okullarda uyuşturucu testi mi yapılacak? Sağlık Bakanlığından flaş açıklama

Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu
Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu

Gündem

Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlerin yalan balonu patladı! Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tartışmalara noktayı koydu

Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor
Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor

Oruç

Sağlıklı sindirim için sofradan doymadan kalkmak gerekiyor

Samsun’da sağlıkta devrim! Şehir Hastanesi’nde tarihi gün: İlk neşter başarıyla vuruldu
Samsun’da sağlıkta devrim! Şehir Hastanesi’nde tarihi gün: İlk neşter başarıyla vuruldu

Sağlık

Samsun’da sağlıkta devrim! Şehir Hastanesi’nde tarihi gün: İlk neşter başarıyla vuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23