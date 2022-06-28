Bağırsak kurdu belirtileri neler? İbrahim Saraçoğlu bağırsak kurdu düşürücü kür!

Kıl kurdu, çok yaygın bir bağırsak parazitidir. Kıl kurdu enfeksiyonu ile ilişkili tıbbi durum, tıp literatüründe enterobiasis olarak bilinir. Enfeksiyon daha çok okul çağındaki çocuklarda görülür ve mikroskobik yumurtalar yoluyla çocuklar arasında kolayca yayılır. Tedavi ağızdan alınan ilaçlarla vücuttaki parazitleri öldürmeyi ve pijama, yatak çarşafları ve iç çamaşırını iyice yıkamayı içerir. En iyi sonuç için tüm ailenin tetkik edilmesi gerekir. Kıl kurdu hayatta kalmak ve üremek için insan vücudunu kullanır ve hayvanlara bulaşmaz.

İbrahim Saraçoğlu bağırsak kurdu düşürücü kür!

İbrahim Saraçoğlu, kekik suyunun içilmesini ve 1 hafta boyunca devam etmesini önerir. Kekik suyu idrar yollarını temizleyerek bağırsak kurtlarını vücuttan atacaktır. Sabah akşam düzenli şekilde içmeniz tavsiye edilir.

Bağırsak Kurdu Nedir?

Ana bağırsak parazitlerinden olan bağırsak kurdu kıl kurtları, yassı solucanlar, tenyalar ve kancalı kurtlar olarak farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Gözle görülemeyen yumurtaların ağız yolu ile alınarak belirli süre sonrasında sindirim sisteminde kurtçuk şekline dönüşmesiyle bağırsak kurdu oluşmaktadır.

Kişileri konak olarak kullanan bağırsak kurtları, kişilerin beslenmesine bağlı olarak büyümektedir. Çoğaldıkları zaman kişinin sağlığını ve gelişimini olumsuz olarak etkilediği için geç kalınmadan tedaviye başlanmalıdır.

Bağırsak Kurdu Neden Olur?

Oluşum nedenleri birçok farklı faktöre göre değişen bağırsak kurdu önemli sorunların başında gelmektedir. Kişide birçok belirti ortaya çıkaran bağırsak kurdunun görülmesinin temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir

Enfekte hayvanların az pişen etlerini tüketmek

Kirlenmiş toprak tüketmek

Kötü temizlik

Kötü hijyen

Dışkı ile temas etmek

Kirlenmiş su tüketmek

Kişisel bakıma özen göstermemek

Sebzelerin ve meyvelerin iyice yıkanmadan tüketilmesi

Ortak kullanım alanı olan tuvaletler ve toplu taşıma araçları

Parazit yumurtaları dökülen çarşaflarla temas etmek

Bağırsak Kurdu Belirtileri Nelerdir?

Özellikle çocuklar bağırsak kurtlarına karşı oldukça duyarlıdır. Birçok nedene bağlı olarak görülen bağırsak kurdunun bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde görüldüğü belirtilmektedir. Buna bağlı olarak çocuklarla beraber yaşlılarda da bağırsak kurtları çok sık görülebilmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların yüzde 10’unda bağırsak kurtları görülebilmektedir. Kirlenen kaynaklardan gelen suların tüketilmesi nedeni ile risk altındaki kişilerin sayısı daha da artmaktadır. Rahatsızlığın tedavi edilebilmesi için bağırsak kurdu belirtileri çok önemlidir. Erken teşhis ve tedavi için yol gösteren temel belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Karın ağrısı

Ağızdan salyaların akması

Uyurken ağızdan su akması

Ağız kokusu

Dışkı kıvamının çok sık değişmesi

Kilo kaybı

Mide bulantısı

Kilo almada güçlük

Ciltte kaşıntı

Gelişim geriliği

Akciğer ve karaciğerde ağrı

Geceleri anüste meydana gelen kaşıntı

Kansızlık

Halsizlik

Beslenme bozukluğu

İshal

Kusma

Sinirlilik hali

Karında şişlik

Makatta kasıntı

Çabuk acıkma hissi

Dışkıda kurtlar görülmesi

Vücut direncinin zayıflaması

Diş gıcırdaması

Burun kaşıntısı

Baş ağrısı

Uyku bozukluğu

Bağırsak Parazitleri Kilo Aldırır mı?

Son dönemlerde birçok kişide görülmeye başlayan bağırsak kurdu çeşitli etkileri ile yaşam kalitesini düşürmektedir. Sindirim sistemi için çok önemli bir yere sahip olan bağırsaklar ide ve anüs arasında bulunmaktadır.

saglikhaberleri'nde yer alan habere göre; Sindirim ve boşaltım sistemi üzerinde çok önemli etkiler yaratan bağırsak kurdu kişinin kilosunu da etkileyebilmektedir. Zayıflamak isteyen birçok kişide bağırsak kurtları nedeni ile kilo verme durmaktadır. Bu nedenle gerekli tedavi sonrasında istenilen kilo verme de başlayacaktır.

Bağırsak kurdu olan kişilerin zayıfladığı kanısı oldukça yanlıştır. Çünkü bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin hızla kilo aldığı görülmektedir. Vücudunda parazit olan kişilerin hızlı kilo aldığı klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Çünkü bağırsak parazitleri metabolizmayı olumsuz etkilemektedir.

Bağırsak Kurdu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Hemen herkeste görülebilme olasılığı olan bağırsak kurdunda doğru tedavi yöntemleri ile kısa sürede tedavi edilebilmektedir. Bunun için öncelikle doğru bölüme giderek hastalığın teşhis edilmesi gerekmektedir.

Bağırsak kurduna yakalanan bireyler bağırsak kurdu için hangi doktora gidilir sorusunu araştırmaktadır. Bağırsak kurdu rahatsızlığına yakalanan kişiler çocuk ise Çocuk Hastalıkları Uzmanından destek alınmalıdır. Çocuk doktorları gerek duyduklarında Dahiliye ya da Gastroenteroloji bölümüne yönlendirmektedir. Yetişkinler de yine Dahiliye, Gastroenteroloji ya da Klinik Mikrobiyoloji doktorlarına gidebilirler.

Bağırsak Kurdu Nasıl Düşürülür?

Bağırsak kurdu tedavisinde değişik yöntemler kullanılarak bağırsak kurdunun düşürülmesi hedeflenmektedir. Bağırsak parazitlerinin düşmesi için doktorlar tarafından en sık reçete edilen ilaçlar pirantel ve mebendazoldur. Ancak iki yaşından büyük çocuklar ve erişkinler için yaş ya da kiloya bakılmadan tek doz oral yol ile 100 mg olarak verilmektedir.

Enfeksiyon bir eve girdiği zaman ailenin tüm bireylerinin tedavi olması önerilir. Bağırsak kurduna yakalanan kişilerin sık duş yapması gerekmektedir. Bununla beraber tırnakların uzatılmaması ve kısa kesilmesi faydalı yöntemlerden biridir. Odalar iyi bir şekilde havalandırılmalı ve çarşaflar yıkanmalıdır. Bu yöntemler faydalı olmadığı zaman cerrahi yöntemler ile bağırsak kurtları alınmaktadır.

Bağırsak Kurdunu Döken Şifalı Bitkiler Nelerdir?

Bağırsaklarda tutuldukları dönemlerde sağlığa zararı olan bağırsak kurdu için ilaç tedavisine gerek kalmadan uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Ciddi ağrıya ve bazı diğer sorunlara neden olan bağırsak kurtları için faydalı olan bitkiler şunlardır:

Limon – Nane: Sindirim özelliğine sahip olan nane ile antibiyotik özelliğe sahip limonun bir arada kullanılması ile bağırsak kurduna son verebilirsiniz. 2 yemek kaşığı naneyi sıcak su ile karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirin. Karışımı süzün ve üzerine limon suyu ile tuz ekleyerek günde iki kere tüketin.

Hint yağı – Süt: Parazitlerden kurtulmayı kolaylaştıran yöntemlerden biridir. Bağırsak işlevlerini destekleyen bu ikili sayesinde bağırsak kurdu diye bir sorununuz kalmayacak. 1 bardak süt ile beraber 1 çorba kaşığı Hint yağını ısıtarak günde bir kere tüketin. Bu karışımı 1 hafta uygulayabilirsiniz.