İltihaplı Bağırsak Hastalıklar. Bağırsak iltihabı bitkisel tedavisi nedir, nasıl yapılır? Süpürge otunun tohumu. Süpürge otu tohumundan bir tatlı kaşığı alıp havanda iyice ezdikten sonra aç karnına bir kaç yudum su ile yutulması tavsiye edilmekte. Limon melisa çayı içmek. Yoğurt tüketebilir. Süt, peynir, acı baharat, karpuz, portakal tüketilmemesi gerekir. Peki bağırsak iltihabı belirtileri ve bağırsak iltihabı nedenleri neler? Bağırsak iltihabı neden olur? Bağırsak iltihabı bitkisel çözüm kürleri.

Kalın bağırsağın özellikle sol bağırsağın çıkış makat kısmına yakın kısımda tüm tabakalarında etkilemeyen daha çok yüzeysel kalan bir ülseri alan vardır. Midede biliğimiz ülseren birazcıkta o kısımda oluşmaktadır. Kolitin bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri bulunur. Hastalığın en yaygın olanları ise ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır.

Bağırsak iltihabı belirtileri ve bağırsak iltihabı nedenleri

Bağırsak iltihabı neden olur? Bağırsak iltihabının esas nedeni bilinmese de beslenme şekli ve stres bağırsak iltihabına sebep gösterilmektedir. Bağırsak iltihabı belirtileri nelerdir?

Ateş ve Yorgunluk

Karın ağrısı ve kramp

Dışkıda kan

İştah kaybı

Kilo kaybı

İntestinal (Bağırsak) Ağrı Bağırsak enfeksiyonunun mide ağrısına neden olmaması çok nadir bir durumdur.

Kabızlık ya da ishal. Bu iki durumdan biri bu enfeksiyon türünde yaygındır

Dışkı Görünümünde Değişme

Şişkinlik

Rektal Kanama

Bulantı ve Kusma

Bağırsak iltihabı bitkisel çözüm kürleri

Patates suyu

Patatesteki alkalin, ülserli kalın bağırsak iltihabı ve ishalle mücadele etmede oldukça etkilidir.

Patates suyu, bağırsak aktivitelerini geliştirmeye yarayan lifler ve nişasta açısından oldukça zengindir. Böylece bağırsak hassasiyetini kontrol eder. Karın ağrısını azaltır; gaz ve asit birikimini önler.

Nasıl yapılır?

Çiğ patatesi rendeleyip süzün ve suyunu için.

Günde 2-3 kez içebilirsiniz.

Pirinç suyu

Bir kase pirinç bir bardak pirinç suyu

Pirincin mevsimi yoktur. Bağırsaktaki pH dengesini düzenleyen bu doğal probiyotiği her zaman tüketebilirsiniz.

İçindeki nişasta, bağırsak hassasiyetini azaltır. Sağlıklı bakterilerin artışıyla hazımsızlık ve gaz gibi semptomları önlemeye yardımcı olur.

Vitamin ve mineral içeriği sayesinde ishal ile kaybedilen besleyici maddeleri telafi etmek için en iyi yoldur.

Nasıl yapılır?

İki yemek kaşığı pirinci bir demlik suda kaynatın. Kaynadığında altını kapatıp kenara bırakın.

İçmek için uygun sıcaklığa geldiğinde süzün ve günde 1-2 bardak için.

Keten tohumu suyu

Keten tohumu (köftün olarak da bilinir) doğal lifler barındırır ve bağırsak problemlerini gidermek için oldukça yararlı maddeler içerir.

Yağ asitleri ve antioksidanlarla birlikte bulunan besin maddeleri iltihabı azaltır ve atıkların optimal bir şekilde yok edilmesini sağlarlar.

Malzemeler

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 bardak su

Nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı keten tohumunu 1 bardak suya koyup bir gece bekletin.

Ertesi gün jelatinimsi yapıya ulaşan karışımı süzüp için.

Semptomlar tamamen geçene kadar her gün bir bardak içebilirsiniz.