Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nden güçlü mesajlar! Emine Erdoğan paylaşımı dikkat çekti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Zirvede yaptığı konuşmaya da değinen Emine Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede kararlılığın ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaparak, bu alandaki çalışmaların artarak sürmesi gerektiğini ifade etti.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülere de yer verildi.