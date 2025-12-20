  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nden güçlü mesajlar! Emine Erdoğan paylaşımı dikkat çekti!
Gündem

Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nden güçlü mesajlar! Emine Erdoğan paylaşımı dikkat çekti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nden güçlü mesajlar! Emine Erdoğan paylaşımı dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Zirvede yaptığı konuşmaya da değinen Emine Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede kararlılığın ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaparak, bu alandaki çalışmaların artarak sürmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ve kendisinin de konuşma yaptığı Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülere de yer verildi.

Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu
Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu

Gündem

Emine Erdoğan Sierra Leone’de! Kadın ve kız çocukları programında konuştu

Emine Erdoğan'dan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin paylaşım

Gündem

Emine Erdoğan'dan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!
Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Kültür - Sanat

Emine Erdoğan’dan ‘Hind Rajab'ın Sesi’ filmine duygusal paylaşım: Boğazımda düğümlenen acıyla izledim!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23