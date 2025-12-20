  • İSTANBUL
Dünya Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!
Dünya

Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sivil Yahudiler Filistinli çocuğu araçla ezdi!

Siyonist Yahudiler, Nablus'ta Filistinli bir çocuğu araçla ezerek yaraladı. Aynı saatlerde işgalciler Salem köyüne baskın düzenleyip gaz ve ses bombalarıyla halka saldırdı.

Siyonist Yahudiler, Nablus'ta Filistinli bir çocuğu araçla ezerek yaraladı. Aynı saatlerde işgalciler Salem köyüne baskın düzenleyip gaz ve ses bombalarıyla halka saldırdı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta Yahudi çeteler, sabaha karşı Yusuf Makamı'na sızma girişimi sırasında Filistinli bir çocuğu araçla ezdi. Çocuk, bacaklarındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, iki yerleşimci aracı kentin doğu kesiminden Nablus'a girdi. Amman Caddesi üzerinde ilerleyen araçlardan biri Filistinli çocuğa çarptıktan sonra kaçtı. Kaçış sırasında araçlardan birinin devrildiği, Yahudi çetelerin ise yaya olarak kentten uzaklaştığı belirtildi.

Siyonist rejim, olayın ardından izinsiz şekilde Nablus'a giren ve bir Filistinliyi ezerek kaçan Yahudi çetelerin yakalandığını öne sürdü. Ancak Filistinliler, benzer saldırıların çoğunlukla cezasız bırakıldığına dikkat çekiyor.

Yusuf Makamı, Nablus'un doğusunda Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgede yer almasına rağmen, Yahudi çeteler sık sık işgalcilerin askeri koruması altında bölgeye baskın düzenliyor. Filistinli araştırmacılar, buranın Hazreti Yusuf'la ilgisi olmadığını, Müslüman bir zat olan Yusuf Duvaykat'a ait bir türbe olduğunu vurguluyor.

 

Öte yandan işgalciler, aynı sabah Nablus'un doğusundaki Salem köyünü de bastı. Askeri araçlarla köye giren işgalciler, sokaklarda devriye gezdi, gaz ve ses bombaları attı, geçici kontrol noktaları kurarak Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti ve araçları aradı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te, siyonist rejim ordusu ve Yahudi çetelerin saldırıları sonucu 1100'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı. Aynı süreçte 21 bini aşkın Filistinli de işgalciler tarafından alıkonuldu.

