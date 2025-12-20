  • İSTANBUL
Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi:
Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Antalya'da bir markette iş yeri sahibi 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

#1
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerinde bulunan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y'ye ait bir markette alkol aldılar.

#2
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Bir süre sonra tarafların arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş etti.

#3
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

#4
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

İşyeri sahibi Ömer Y., olay yerine gelen ekiplere olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

#5
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Ömer Y. polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dediği ileri sürüldü.

#6
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

#7
Foto - Markette korkunç olay: 2 kişi hayatını kaybetti!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı./ kaynak: akşam

