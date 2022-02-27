Bağımsızlık Meydanı'nda silah sesleri
Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, şehrin en turistik noktası olan Bağımsızlık Meydanı çevresinde çatışma çıktı. O anlar, TRT Haber canlı yayınına yansıdı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününde devam ederken, her iki taraf da ağır kayıplar yaşadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştıracağını belirterek bu gecenin çok kritik olduğunu vurguladı.
Çatışmalar Bağımsızlık Meydanı'na taşındı
Havanın kararmasıyla birlikte, Kiev'de Bağımsızlık Meydanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.