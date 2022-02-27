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Dünya Bağımsızlık Meydanı'nda silah sesleri
Dünya

Bağımsızlık Meydanı'nda silah sesleri

Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, şehrin en turistik noktası olan Bağımsızlık Meydanı çevresinde çatışma çıktı. O anlar, TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 02:41:00 -

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününde devam ederken, her iki taraf da ağır kayıplar yaşadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştıracağını belirterek bu gecenin çok kritik olduğunu vurguladı.

Çatışmalar Bağımsızlık Meydanı'na taşındı

Havanın kararmasıyla birlikte, Kiev'de Bağımsızlık Meydanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

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