Bağımsız yönetim kurullarına sahip şirketler daha başarılı

Derneğin başkanı Mehmet Sami, “Tam bağımsız yönetim kurulları, aile şirketlerinde rekabetçi ve uzun ömürlü yapılar oluşturulmasına katkıda bulunuyor” dedi. YÜD olarak hedeflerinin şirketlerin verimliliğinin önünü açmak olduğunu kaydeden Sami, “Amaçlarımızdan biri de liyakate dayalı, bağımsız ve etkin yönetim kurulu üyeliğini özendirmek için gerekli alt yapı çalışmalarını yapacağız. Derneğimiz bu konuda fikir önderi ve referans noktası olmayı hedeflemektedir. Çünkü günümüzde farkındalık yaratıp yeni ihtiyaçlara cevap vermek son derece önemli bir konu haline gelmiştir” şeklinde konuştu.