Bağımsız denetçilik sınav tarihi belli oldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre sınava girmek isteyen adaylar başvurularını, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapacak. Posta yoluyla gelen başvurular ise kabul edilmeyecek.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 13 Haziran 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacak olup sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacak.

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