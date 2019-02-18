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Bağımsız başkan adayı Ertan Gökçe resmi başvuruşunu yaptı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, Salihli Seçim Kuruluna resmi başvurusunu yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:43
Bağımsız başkan adayı Ertan Gökçe resmi başvuruşunu yaptı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, Salihli Seçim Kuruluna resmi başvurusunu yaptı.


31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına dur durak bilmeden devam eden Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, resmi başvurusunu da gerçekleştirdi.


Başvuru evraklarını Salihli Seçim Kurulu Müdürü Kemal Bakmaz’a teslim eden Ertan Gökçe, “Biz, Salihli’nin marka bir şehir olmasını istiyoruz. Salihli fabrikaları ile marka olsun, Salihli mimarisi ile marka olsun, Salihli tabiat güzelliğiyle marka olsun, Salihli Üniversitesi ile marka olsun, Salihli üretimi ile ticaretiyle marka olsun, Salihli turizmiyle marka olsun istiyoruz. Bu nedenlerle Salihli halkına dayatma adaylara karşı seçeneklerinin olduğunu, içlerine sinmiyorsa seçeneklerinin olduğunu göstermek için Salihli’yi yönetmeye aday olduk. Salihlili seçmelere diyoruz ki ’Vur mührü bağımsıza demokrasi gelsin, vur mührü bağımsıza Salihli şahlansın. Kargaşa ve cepheleşmenin, gerilim ve kutuplaşmanın tarafı değil kucaklaşma, uzlaşma, beraberlik, istikrar ve huzurun temsilcisiyiz. Evine ekmek götüremeyen, kirasını ödeyemeyen, çocuğuna harçlık veremeyen işsizin umuduyuz. Pazarda sıkıntı çeken esnafın, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnafın umuduyuz. Delik deşik yollarda çile çeken araç sahiplerinin umuduyuz. Tarlasında, yazın sıcağında mahsulünün arkasından mahkumu olduğu borçlarını nasıl ödeyeceğinin derdine düşen çiftçinin umuduyuz. İşsiz babaların, düşünceli dedelerin, ağzı dualı ninelerin, gözü yaşlı mağdurların, yuva kurma ve iş bulma telaşında olan gençlerin, iş için aş için ekmek parası için gurbete gitmeyi düşünen gençlerimizin, evlat hasreti çeken anaların dert ortağı, çare kapısıyız. Biz umutsuzların umudu olmaya çaresizlerin çaresi olmaya geliyoruz. Salihli Sağlık Oteli ve Fizik tedavi merkezi projemiz, Yılmaz, Durasıllı, Kurtuluş mahalleleri Salihli Meslek Edindirme Merkezleri (SAL-MEK) projemiz, sevgi evleri ve sevgi mağazaları projemiz, güneş enerjisi santrali (GES) projesi, zeytin yağı fabrikası, zeytinciler sitesi, zeytin festivali projemiz, çiftçilerimize yönelik sözleşmeli üretim modeli projemiz, Salihli Hükümet Konağı projemiz, beton yol uygulama projemiz, Kırveli-Sarıpınar Ankara yolu alt geçit projesi, Salihli Belediyesi Etik Komisyonu, Salihli halk meclisi, Sarıpınar, Durasıllı, Barış Mahallesi halk bahçeleri projelerimiz, Kurtuluş Mahallesi çok amaçlı kapalı pazaryeri ve SAL-MEK projemiz, çarşamba pazar yeri camla kaplama projemiz, Sart Mahallesi mobil müze ve turizm ofisi projemiz ve diğer projelerimizle inşallah Salihli’yi şaha kaldıracağız. Salihli’nin elinde bulundurduğu değerlere göre projeler hazırladık ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Balık vermek, balık beklemek dönemi artık olmayacak. Balık tutmayı öğreteceğiz, balıkları biz üreteceğiz. Üretken belediyecilik anlayışı ile proje üreteceğiz, değer üreteceğiz, emek üreteceğiz, istihdam üreteceğiz. Salihli her geçen yıl daha da büyüyecek, daha da gelişecek, Salihli daha da modern bir şehir haline gelecek” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:43
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