Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş hakkında detayları açıklamıştı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin 15 Şubat tarihi itibariyle köy okullarındaki tüm kademelerde başlayacağını duyurdu. Konuya ilişkin detayları da Bakan Ziya Selçuk açıkladı.

Köy okullarını tüm kademelerde 15 Şubat tarihinde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacaklarını belirten Bakan Selçuk, aynı tarihte tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı aldıklarını açıkladı. Bu açıklamalar üzerine bağımsız anaokullarının ne olduğu merak edilmeye başlandı.

Bağımsız anaokulları nedir, ne anlama gelir?

Anasınıfı, ilkokul ya da ortaokul binası içinde ve 48 aylıktan itibaren kayıt almaya başlayan ancak öncelikli kayıt yaşı ilkokul 1. sınıf öncesi hazırlık öğrencileri olan sınıflar olarak bilinir. Bağımsız Anaokulları ise bina olarak tamamen özerk ve bünyesinde 36-66 ay aralığında tüm yaş gruplarını barındıran kurumlar olarak geçer.

Bağımsız Anaokulları bina ve bahçe olarak sadece anaokuluna aittir. Bu durum hem fiziki olarak hem de çocuklar açısından oldukça avantajlı olarak görülür. Çünkü çocuklar bu şekilde daha özgür hareket edebiliyor. Anasınıflarında ise çocuklar daha kısıtlı bir alanda hareket etmek durumunda kalmaktadır Ayrıca bahçe kullanımı da okul idaresinin uygun gördüğü ölçüde çok küçük bir alanda belli saatlerde mümkün olabiliyor.