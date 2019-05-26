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Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:33
Bağımsız aday Karabulut, Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.


Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir’in ikna çabalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hüseyin Karabulut, yazılı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olarak seçime katıldım. Seçimin ardından bir takım şaibeli olaylar yaşandığı tespit edildi ve akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verildi. Sandıkta yapılan oyunu gördüğüm için Sayın Binali Yıldırım lehine adaylıktan çekilmenin doğru olacağını düşündüm. Aynı zamanda yolcu taşımacılık sektörünün güçlü sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Yazıcıhaneleri ve Otobüsçüler Derneği (IYODER) 2. Başkanıyım. Gerek Ulaştırma Bakanlığı döneminde gerekse Başbakanlığı döneminde sektörümüzün gelişiminde büyük katkıları olan Sayın Binali Yıldırım’ı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde üyelerim ile birlikte destekleme kararı aldık. Seçimlerin yapılacağı 23 Haziran 2019 Pazar gününe kadar da ben ve ekibim Sayın Binali Yıldırım adına sahada çalışma yapacağız. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Sayın Binali Yıldırım’ı desteklediğimizi bir kez daha dile getiriyorum.”


Karabulut, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde 700 oy almıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:33
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