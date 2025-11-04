Bağdat’tan sonra sıra onlarda! AJET'in 2026 planı belli oldu

  • İSTANBUL
Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Ankara’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a seferlere başladı.

AJet’in Ankara’dan Bağdat’a ilk seferi 3 Kasım'da törenle yapıldı. 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda su takı ile karşılandı. Ankara’dan Bağdat’a seferler; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün olacak. Ankara’dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını her geçen gün artıran AJet, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uçuş ağını genişletiyor. Ankara’dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenleyen AJet, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.

