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Aktüel Bağdat'taki füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi
Aktüel

Bağdat'taki füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:26:49 -
Bağdat'taki füze saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığı, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve 2 adet katyuşa füzesi atılması sonucu 2'si kadın 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 çocuğun yaralandığını bildirdi.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında Rıdvaniyye bölgesinde bir eve 2 adet katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Evin tamamen yıkıldığı saldırıda 2'si kadın 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 çocuğun yaralandığı ifade edilen açıklamada, füzelerin Bağdat'ın batı kesimindeki Cihad mahallesinden atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin füzenin atıldığı bölgeden sorumlu tüm emniyet birimleri hakkında görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri nedeniyle soruşturma açılması talimatı verdiği, bu tür güvenlik ihlallerine yol açanların cezalandırılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre olayla da ilgili soruşturma başlatılması ve saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılması talimatı veren Kazımi, tüm emniyet birimlerinden vatandaşları korkutan bu suçları önlemek için istihbarat çalışmalarını arttırmasını istedi.

Irak Emniyetinde Komiser Ahmed Halef, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir eve katyuşa füzesi düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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