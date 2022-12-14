  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bağdat'taki bombalı saldırıda biri komutan 3 Irak askeri öldü
Dünya

Bağdat'taki bombalı saldırıda biri komutan 3 Irak askeri öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda biri tugay komutanı 3 rütbeli asker öldü, 3 rütbeli asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:46:00 -
Bağdat'taki bombalı saldırıda biri komutan 3 Irak askeri öldü

 Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda biri tugay komutanı 3 rütbeli asker öldü, 3 rütbeli asker yaralandı.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye bölgesinde Irak askerlerini hedef alan bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 59. Piyade Tugay Komutanı ile 2 rütbeli askerin hayatını kaybettiği, 3 rütbeli askerin yaralandığı aktarıldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Tümgeneral Kasy el-Muhammedavi ve beraberindeki heyet, olayın ardından saldırının yaşandığı bölgeye giderek incelmelerde bulundu.

Açıklamada, saldırganlara ilişkin bilgi verilmezken saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

- Bu yıl içerisinde 200 DEAŞ militanı öldürüldü

Öte yandan Irak Ortak Operasyonlar Sözcüsü Tahsin Hafaci, yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde Irak Hava Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ hedeflerine düzenlediği hava operasyonlarında aralarında lider kadronun da bulunduğu 200 DEAŞ militanının öldürüldüğünü bildirdi.

Bağdat'ın kuzeyindeki Tarimiye, sık sık saldırıların yaşandığı sıcak bir bölge olarak biliniyor. Irak güçleri bu bölgede bulunan ormanlık alanlarda ve yerleşim yerlerinde zaman zaman güvenlik gerekçesiyle aramalar yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23