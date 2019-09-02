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Bağdat'ta Uluslararası Sağlık Fuarı açıldı

Fuara Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeden 130'dan fazla şirket katılıyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
Bağdat'ta Uluslararası Sağlık Fuarı açıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk şirketlerin de katıldığı "Uluslararası Sağlık Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışını Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Ala el-Alvan gerçekleştirdi.

Organizatör Faysal Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak sağlık sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası şirketlerle iş birliğine katkı amacıyla bu fuarı düzenlediklerini söyledi.

Sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin yatırım için Irak'a gelmesini de hedeflediklerini dile getiren Ubeydi, fuara sağlık alanından 130'dan fazla yerli ve yabancı şirketin katıldığı bilgisini paylaştı.

- Türk şirketler de katılıyor

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen fuara Türkiye'den de 3 şirket katılıyor.

Türk katılımcılardan Bay Matbaa Baskı Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Temsilcisi Mesut Gerçin, Irak'ta yaklaşık 9 yıldır sağlık sektöründe hizmet verdiklerini belirtti.

Gerçin, "Hedefimiz, ilaç kutusu, prospektüs, baskı ürünleri ve etiketler alanındaki hizmetimizi Irak'ın tamamına yaymak. Bizden çok memnunlar, biz de bu durumdan memnunuz." diye konuştu.

Fuarda İran, Almanya, Danimarka, Hollanda, Kanada, ABD, Fransa, İsveç, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den de sağlık alanından şirketler yer alıyor.

Bağdat'taki Uluslararası Sağlık Fuarı 3 gün sürecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:18
  1. Bağdat
  2. Irak
  3. sağlık fuarı

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