Bağdat'ta katledilen şehit Türkmenler dualarla anıldı

Bağdat’taki anma programına Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü ve çok sayıda Türkmen katıldı.

Büyükelçi Güney, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen Kardeşlik Ocağı’nın Irak Türklerinin teşkilatlandığı ilk müessese olduğunu ifade ederek, "Irak Türkmenlerinin, 1980 yılında maruz kaldıkları katliam ilk değil, son katliam da olmuyor. 1921,1924 ve daha sonrasında 1930’lu yıllar, 1959, 1980 ve 1996’daki Altunköprü katliamı. Irak Türklerinin tarihi maalesef katliamlarla dolu bir tarih. Bu kadar baskı ve zulme rağmen Iraklılık kimliğine yapışmış, tutunmuş ve Irak’ın birliği ve beraberliği için en ön saflarda mücadele etmiş bir toplum." diye konuştu.

Irak Türkmenleri ile Türkiye arasında soy ve kan bağının bulunduğunu söyleyen Güney, bunu Iraklı muhataplarıyla paylaştığını ve bunun göz ardı edilmediğini, aksine iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturduğunu vurguladı.

"Yeni dönemde ilişkilerde sıçrama yaşanacak"

Güney, Irak ve Türkiye ilişkilerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Irak’ta siyasetin kodları değişiyor. Irak ve Türkiye ilişkileri alanında da önümüzdeki dönemde Irak’ta yeni hükümetin kurulmasıyla sıçrama yaşanacağından eminim. Bu ayrıca üst üste ziyaretlerle de canlandırılacaktır. Türkmenlerin de yeni hükümette üçüncü büyük kitle olarak mutlak surette yer almaları temennimizdir."

Türkmen Devlet Bakanı Köprülü de, "‘Türkmen Şehitler Günü’, insanlık ve bölge tarihinin en hüzünlü günü olarak kalacak. Türkmen şehitlerini her yıl anmamız; onların bizim hatıramız ve vicdanımızda yaşadığının göstergesidir. Onların kahramanlıkları gelecek nesillere de ışık tutacak. Türkmen varlığı da Türkmen şehitlerinin akıttığı kana borçludur. Hiç kimse Türkmen şehidinin ülkenin selameti için akıttığı ve verdiği mücadeleyi, kanı inkar edemez." değerlendirmesi yaptı.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Faruk Abdullah Abdurrahman da, Türkmen şehitlerine vefa borcunun bulunduğunu anlatarak, Türkmen milletinin birliği için canlarını verdiklerini, bu birlik ve beraberliğin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Irak devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde aralarında albay, siyasetçi, doktor ve iş insanlarının bulunduğu Türkmen lider kadro idam edilmişti.

Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Abdurrahman'ın babası Albay Abdullah Abdurrahman da idam edilen liderler arasındaydı.