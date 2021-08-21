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Dünya Bağdat Üniversitesi'nde korkutan yangın!
Dünya

Bağdat Üniversitesi'nde korkutan yangın!

Irak’ta bulunan Bağdat Üniversitesi'nin kütüphanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 00:07:00 - 2021-08-21 00:09:34

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir üniversitenin kütüphanesinde yangın çıktı. Kütüphanedeki çok sayıda ender kitap ve araştırmanın kurtarıldığı kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Üniversitesi’ne ait bir kütüphanede yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının başkentteki Cadiriye bölgesinde yer alan Bağdat Üniversitesi Spor Fakültesi’ndeki kütüphanede çıktığı bildirildi.

Yangının kısa bir süre içinde kontrol altına alındığı belirtilirken, söz konusu kütüphanede bulunan çok sayıda ender kitap ve araştırmanın kurtarıldığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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