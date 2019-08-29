Bağdat Caddesi’nden Dolmabahçe’ye klasik araçlarla zafer konvoyu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araç İstanbul Anadolu Yakası’ndan Dolmabahçe’ye zafer konvoyu yapacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, yarım asrı devirmiş onlarca klasik araç İstanbul Anadolu Yakası’ndan Dolmabahçe’ye zafer konvoyu yapacak.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin yıllardır organize ettiği gelenekselleşmiş etkinlikte, ülke bütünlüğümüze, milli birlik ve beraberliğimize, toplumsal barışımıza katkı sunmak amacıyla, 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar, bir döneme damgasını vurmuş ve Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 civarında, çeşitli marka ve modellerde klasik araç, 30 Ağustos Zafer Bayramı konvoyunda bir araya gelecek.

İstanbul Anadolu Yakası’nda Maltepe sahil yolunda sabah saatlerinde bir araya gelecek onlarca klasik araç, son hazırlıklar yapıldıktan sonra saat 11.00’de Kadıköy istikametinde, Bağdat Caddesi güzergâhında hareket edecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçecek klasik araç konvoyu, güzergahını Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de sonlandıracak.

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