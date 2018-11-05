0553 313 94 23
impression

Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza kesildi

Drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:22
Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza kesildi

Cumartesi gecesi Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren Bülent A.Y, polis kamerasına yakalandı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü Bülent A.Y'nin drift yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs, trafik ekiplerince durdurularak işlem yapıldı.

Evrak kontrolü yapılan sürücüye 5 bin 10 lira idari para cezası kesilerek, ehliyeti 2 yıl süreyle iptal edildi. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü Bülent A.Y, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:22
  1. drift
  2. drift ceza
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre evinde enselendi
    1. Samsun'da 'Bylock rekortmeni' hücre..
    2. Galatasaray'dan sert açıklama:..
    3. İhsan Şenocak'tan Bakanlığa Sıla..
    4. FETÖ-PKK gölgesinde içkili festival
    5. Karabük'te tartışma kanlı bitti: 3..
    6. Bağdat Caddesi'nde drift yapan..
    7. Otobüs otomobil durağına daldı: 3 kişi..
    8. Amerika'nın özel temsilcisinden..
    9. Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı!..
    10. Elazığ'da donmak üzereyken kurtarıldı
    11. Bakan Koca açıkladı: Çalışma başlattık
    12. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    13. Tüm Türkiye onu konuşuyordu.....
    14. Amerika'dan tarihin en önemli seçimi..
    15. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    16. Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini kim verdi?
    17. Galatasaray'dan yabancı hakem tavsiyesi!
    18. Amerika'dan flaş açıklama! Hesap..
    19. Yakalandığı yerde tutuklanacak!
    20. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak