Bağdadi'nin sağ koluna 8 yıl hapis cezası
Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan verilen ceza belli oldu.
DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed'ın yargılandığı davada karar çıktı.
'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yargılanan İbni Muhammed, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise beraatine karar verildi.
Muhammed, Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.