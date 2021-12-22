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Dünya Bağdadi'nin sağ koluna 8 yıl hapis cezası
Dünya

Bağdadi'nin sağ koluna 8 yıl hapis cezası

Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan verilen ceza belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 13:56:00 -
Bağdadi'nin sağ koluna 8 yıl hapis cezası

DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed'ın yargılandığı davada karar çıktı.

'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yargılanan İbni Muhammed, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise beraatine karar verildi.

Muhammed, Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

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