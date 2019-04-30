Bağdadi'nin görüntüsünde Türkiye detayı! Elindeki dosyayı özellikle gösterdi

4 yıl aradan sonra yeniden ortaya çıkan DEAŞ elebaşısı Bağdadi'nin görüntüsü tüm dünyada gündem oldu.

Yayınlanan videoda, Bağdadi'nin elindeki bazı dosyalar ve bu dosyaların üzerindeki yazılar, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Bağdadi'nin elinde "Vilayet-i Türkiye" dosyası

Dosyaların kapaklarında Şam, Yemen, Somali, Kafkas, Orta Afrika'nın yanı sıra Türkiye'nin de adı "Vilayet-i Türkiye" şeklinde geçiyor.

Zamanlama tesadüf mü?

S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihinin yaklaşması, Akdeniz'deki doğal gaz gerginliği ve İran'a yaptırımlar konusunda ABD tarafından Türkiye'ye uygulanmaya çalışılan baskı tartışılırken, birden Bağdadi'nin elinde "Türkiye" dosyası ile ortaya çıkması dikkat çekti.

Ne anlama geliyor?

Söz konusu dosyalar, Türkiye'ye karşı üstü kapalı bir tehdit ya da bir eylem mesajını akıllara getiriyor.

Kaynak: Haber7