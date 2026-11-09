Bağcılar’ın geleceğine yatırım yeni projeler yükseliyor

Bağcılar Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan projeleriyle ilçenin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Sosyal yaşamdan eğitime, spordan çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda hayata geçirilen yatırımlar kapsamında, ilçenin farklı mahallelerinde yeni tesisler yükseliyor. Ücretsiz çok amaçlı düğün salonları, millet bahçeleri, gençlik merkezleri ve Nezaket Okulu ile Bağcılar’ın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Ücretsiz çok amaçlı salonlarla vatandaşlara destek

Belediyenin devam eden yatırımları arasında, özellikle evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik açıdan destek sağlayacak ücretsiz çok amaçlı düğün salonları öne çıkıyor. Mahmutbey, Hürriyet ve Göztepe mahallelerinde yapımı süren salonlar; düğün organizasyonlarının yanı sıra taziye buluşmalarına, kadınların ve gençlerin toplantılarına da ev sahipliği yapacak. Gelin odaları, hazırlık odaları, mutfak ve mescid gibi bölümlerin yer alacağı tesislerde, misafirlerin kullanımına açık ve kapalı otopark alanları da bulunacak. Çok amaçlı olarak tasarlanan salonların, farklı ihtiyaçlara cevap vermesi amaçlanıyor.

Şehrin içinde nefes alanları oluşturuluyor

Bağcılar’da vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni millet bahçeleri için de çalışmalar sürüyor. Göztepe, Fevzi Çakmak, Kirazlı ve 15 Temmuz mahallelerinde hayata geçirilecek projelerle ilçedeki yeşil alanların artırılması hedefleniyor.

KASIM AYI İÇERİSİNDE AÇILIYOR

Yapımı devam eden Göztepe Millet Bahçesi, 10 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Projede Bağ Kafe, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, patipark ve dinlenme alanları yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bahçenin Kasım ayı içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde hayata geçirilecek Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekarelik alanıyla ilçenin önemli yeşil yaşam alanlarından biri olacak. Projede sosyal tesis, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, spor alanları ve kamelyalar bulunacak. Ayrıca diğer millet bahçelerinden farklı olarak tesiste bir etüt merkezine de yer verilecek. Böylece vatandaşların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği alanların yanı sıra öğrencilerin ders çalışabileceği bir ortam da oluşturulacak.

Gençlerin gelişimine katkı sunacak dört yeni merkez

Bağcılar Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla dört yeni gençlik merkezini daha ilçeye kazandırıyor. Güneşli, Hürriyet, Yüzyıl ve Çınar mahallelerinde inşa edilecek merkezler, gençlerin yeteneklerini keşfedebilecekleri ve kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri buluşma noktaları olacak. Atölyelerin, TYT-AYT kurslarının, ders çalışma bölümlerinin ve sosyal alanların yer alacağı merkezler sayesinde gençlere hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek imkân sunulacak.

Atölyelerden kütüphaneye kapsamlı eğitim ortamı

Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan Nezaket Okulu’nda sanat, proje, ritim ve duygu atölyelerinin yanı sıra kütüphane, veli görüşme odaları, psikolojik danışmanlık odaları, revir ve çeşitli destek birimleri bulunacak. Eğitim programları kapsamında “Kendime Nezaket”, “Çevreme Nezaket” ve “Dünyamıza Nezaket” başlıkları altında çocuklara dürüstlük, dostluk, sabır, yardımseverlik, adalet, vatanseverlik, selamlaşma, şükür ve sadaka gibi insani değerler kazandırılacak. Ailelere yönelik eğitimlerin de düzenleneceği merkezle çocukların hem bireysel gelişimlerine hem de toplumsal ilişkilerine katkı sunulması hedefleniyor.

Nezaket Okulu ile çocuklara değerler eğitimi

Bağcılar Belediyesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak, küçük yaşlardan itibaren nezaket kültürünü yaygınlaştırmak ve toplumsal saygı bilincini güçlendirmek amacıyla Nezaket Okulu Projesi’ni de hayata geçiriyor. Mahmutbey Mahallesi’nde inşa edilecek tesis, 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimleriyle öne çıkacak.

Başkan Yıldız: Bağcılar’ımızın değerine değer katacağız

İlçenin farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Çağın gereksinimlerini ve vatandaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak projeler üretiyoruz. Millet bahçelerinden gençlik merkezlerine, ücretsiz çok amaçlı salonlardan Nezaket Okulu’na kadar pek çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ücretsiz çok amaçlı düğün salonlarımızla evlilik hazırlığındaki gençlerimizin önemli gider kalemlerinden biri olan düğün salonu masrafına destek oluyoruz. Millet bahçelerimizle komşularımızın nefes alabileceği, sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle güzel vakit geçirebileceği alanları artırıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilecekleri ortamlar oluşturmak için dört yeni gençlik merkezi inşa ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmeleri, nezaket ve saygı kültürüyle yetişmeleri de bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Nezaket Okulumuzda çocuklarımıza değerler eğitimini uygulamalı olarak sunarken ailelerimize yönelik eğitimlere de yer vereceğiz. Bağcılar’ımızın yaşam kalitesini yükselten, her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına cevap veren yatırımlarımızla ilçemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz.”