Bağcılar'dan 'idamlık' biri daha enselendi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda Bağcılar’da bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Konuya ilişkin harekete geçen ekipler bir adresin bodrum katına operasyon düzenlendi.

Adrese yapılan operasyonda S.A. (24) isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalar sonucunda poşet içinde 110 gram, fişek halindeki şeffaf poşet içinde 108,7 gram olmak üzere toplam 218,7 gram marihuana ve 270 lira para ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

VATANDAŞ İDAM İSTİYOR

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.