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Gündem Bağcılar'daki yangın korkuttu
Gündem

Bağcılar'daki yangın korkuttu

İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 01:39:00 -
Bağcılar'daki yangın korkuttu

Yangın, akşam saatlerinde İstanbul Bağcılar'da Çınar Mahallesi 785 Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, binanın çatısında dumaların çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Binanın içinde yaşayan kişiler ise evlerinden çıkarak ekipleri bekledi.

Mahalleli itfaiyeye yol açtı

Olay yerine gelen polis ekibinin aracı ise sokakta arıza yaptı. Gelen itfaiye ekipleri bekleyince mahalle sakinleri seferber oldu. Mahallenin gençleri polis aracını itmeye başladı. İtfaiye ekiplerine yol açılınca ekipler yangına müdahale etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binanın çatısında hasar oluştu. Öte yandan, yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşları polis ekipleri sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle dağıttı.

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