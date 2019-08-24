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Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı

Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51
Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan bitişik iki bina boşaltıldı

Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binaların çevresinde ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.


Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 1757 Sokakta bulunan 6 katlı bitişik iki bina yıkılma tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Mühürlenen binanın çevresinden güvenlik önlemi alınırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak demir bariyerlerle kapatıldı. Boşaltılan bina sakinlerinin Bağcılar Belediyesi tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.



"Sadece üç beş parça özel eşyaları alabildik"


Bina sakinlerinden Yılmaz Akkaya gelişmeleri aktararak, "Binalar Belediye tarafından yıkılacak diye mühürlendi. Çocuklar telefon açtı alelacele geldik. Sadece üç beş parça özel eşyaları alabildik. Yaklaşık olarak 20 daire boşaltıldı. Binaların hepsi 40-45 senelik. Daha önceden yıkılacağı, kentsel dönüşüme gireceği söylendi. Ardından olaylar kapatıldı. Şuanda 20 aile sokakta. Ya eşinin dostunun yanında, yada bulabildiği yerlerde. Pazartesi günü bir sonucun çıkacağı söylendi. Büyük bir ihtimalle yıkılacak" dedi.


Osman Kavraz ise "Dükkan bölümünde kolonda demirler gözüküyor. Kolon patlamış, orayı kiralamak isteyen bir esnaf kolonun patladığını görmüş. Patlamış elini koysan düşecek. Sonra boşaltıldı" ifadesini kullandı.


Mühürlenen binanın girişinde ekipler güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sokak içerisindeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Ekiplerin inceleme çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51
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