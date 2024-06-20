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Yerel Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yerel

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-06-20 17:29:00 -
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bağcılar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekiplerce belirlenen adrese 17 Haziran’da düzenlenen operasyonda, M.H.H, M.A, C.Z. ile R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.H.H’nin ise 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Şüphelilerin uyuşturucu madde sattıkları ve sahte pasaport ile kimlik düzenleyerek ticaretini yaptıkları tespit edildi.

Evde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 cep telefonu, 12 sahte pasaport, 12 pasaport mührü, 6 sahte kimlik, 4 bin 780 lira ve 1400 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.H, C.Z. ve R.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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