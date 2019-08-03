Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
TEM Kuzey Yol Mahmutbey Viyadük girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile aynı yöne giden Yasin Y. idaresindeki meyve sebze yüklü kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yol kenarına savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlıkekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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