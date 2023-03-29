Bağcılar'da silahlı saldırı
İstanbul Bağcılar'da bir kişi, silahla ayağından vurularak yaralandı.
Mahmutbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi önünde taksi bekleyen M.S. (35), alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen şüpheli tarafından tabancayla ayağından vuruldu.
Şüpheli, araçla olay yerinden kaçtı. M.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin kimliğini aracın plakası üzerinden belirledi. Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO