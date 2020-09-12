  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bağcılar'da minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Bağcılar'da minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:00:11 -
Bağcılar'da minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir minibüs, arıza yaptığı için yolda duran otomobile çarptı.

Ankara istikametine giden Abdulkerim Fırat'ın kullandığı 59 RK 237 plakalı otomobil, İSTOÇ yakınlarında arızalandı.

Yolda durarak çekici çağıran Fırat'ın aracına, bu sırada aynı istikamete giden Adem G. yönetimindeki 34 ZC 9644 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan Fırat, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı
Gündem

Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı

PKK’ya yönelik Yıldırım-11 operasyonu 1003 personelle başlatıldı.
CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...
Gündem

CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere müzakere edilmeden el koyacaklarını söyledi. ..
Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı
Siyaset

Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı