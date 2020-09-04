Bağcılar'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle ilgili hazırladığı genelge doğrultusunda Bağcılar'da denetimler yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve önleyici çalışmalar Bağcılar'da büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı denetim yapıldı.

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçedeki kamu kurumları ve esnaf denetlendi.

Uygulamada zabıta ekipleri, salgının son dönemdeki seyrini göz önünde tutarak alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, eczane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, elektronik oyun yerleri, yaşam alanları ve kamu kurumlarını kontrol etti.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki de Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki uygulamalara katıldı. Yetkililer, temizlik, maske ve mesafe konusunda çok titiz davranırken kurallara uymayanlar sert bir şekilde ikaz edildi.

Çağırıcı, salgının olumsuz etkilerini yok etmek için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydederek, "İnşallah toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, anlayışı ve mücadelesiyle bu hastalığın da üstesinden geleceğiz. Hepimiz tedbirlere titizlikle uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Polis ve zabıtanın birlikte hareket ettiği denetimler gün boyu sürdü.

- Silivri



Silivri'de de İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, zabıta ekiplerinin de katılımıyla koronavirüs önlemlerini denetledi.

Denetim sırasında işletme sahiplerine Kovid-19'dan korunmak için belirlenen 14 kuralın yer aldığı afişler dağıtıldı.

Ayrıca vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin de uyarılarda bulunuldu.