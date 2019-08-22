0553 313 94 23

Bağcılar’da kadınlara cilt bakımı ve makyaj kursu

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde açılan cilt bakım ve makyaj kursu kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:47
Bağcılar’da kadınlara cilt bakımı ve makyaj kursu

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde açılan cilt bakım ve makyaj kursu kadınlardan yoğun ilgi görüyor. El bakımından tırnak süslemeye, manikürden sahne makyajına kadar farklı branşlarda eğitim verilen kursa genç kızlar iş sahibi olmak, 45 yaş üstü kadınlar ise kendi cilt güzelliği için katılıyor.


Yaz tatili olmasına rağmen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kurslara devam ediyor. Makyöz olmak veya kendini iyi hissetmek isteyen 18 yaş üstü kadınlar cilt bakımı ve makyaj kursuna akın ediyor. Her dönem sayıları değişen sınıfta şu anda 18-50 yaş arasında toplam 25 kişi eğitim görüyor. Sınıfta cilt bakımı, tırnak süsleme, el bakımı, genel makyaj teknikleri, günlük makyaj, manikür ve sahne makyajı dersi veriliyor. Teorik eğitimin ardından kursiyerler kendi aralarında uygulamalı olarak eğitime devam ediliyor. Fondöten, kapatıcı, allık, fırça, pudra, göz farı, eyeliner, maskara, oje ve ruj gibi makyaj aletleri elden ele dolaşıyor. Kimi yanında oturan arkadaşının günlük makyajını yapıyor, kimi de sahne makyajı yaparak kendini geliştiriyor.



“Kuaför veya makyöz olarak kendimi geliştirmek istiyorum”


Güzelleşmenin püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenen kadınlar, eksik oldukları konularda birbirlerine de destek veriyor. Çocukluktan beri bu alana ilgi duyduğunu belirten 24 yaşındaki Yudum Güneş, “Sahne makyajı eğitimi alıyorum. Tiyatro ve film setlerinde kuaför veya makyöz olarak kendimi geliştirmek istiyorum. İleride yüksek yerlere gelmek istiyorum” dedi.


Kursiyerlerin yüzde 80’inin meslek sahibi olmak için kursa geldiğini belirten eğitimci Büşra Turan, “Buraya gelen kursiyerler hem sosyalleşerek kendilerini geliştirebiliyor hem de iş bulabiliyor. Özellikle genç kızlar ileriye dönük meslek sahibi olmak için kursu tercih ederken, 45 yaş üzeri olanlar da süslenmek, cilt güzelliği ve kendilerine bakım yapmayı öğrenmek için buraya geliyor. Ama hepsi de eğitim sonunda makyaj yapmayı öğrenmiş olarak buradan donanımlı bir şekilde ayrılıyor” dedi.


Kursu başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilecek. İsteyen kursiyerler bu belgeyle iş yeri açabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:47
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle savundu
    1. Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle..
    2. ‘Put Adam’ kitabına Atatürk soruşturması
    3. Kırklareli'nde korkutan orman yangını!..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    5. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    6. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    7. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    8. Terör yandaşları umudunu onlara..
    9. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    10. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    11. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    12. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    13. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    14. Marmaris'te orman yangını
    15. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    16. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    17. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    18. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    19. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    20. Pendik’te takla atan araç karşı..
    21. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    22. Caminin avizelerini çaldı
    23. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    24. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    25. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    26. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    27. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    28. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    29. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    30. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal