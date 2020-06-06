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Aktüel

Bağcılar’da kadını öldüren şahıs tutuklandı

İstanbul’da dün tartıştığı kişiye ateş açtığı sırada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 21:39:20 -
Bağcılar’da kadını öldüren şahıs tutuklandı

İstanbul’da dün tartıştığı kişiye ateş açtığı sırada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bağcılar’da Kirazlı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde Veysel Tekerlek ile arkadaşı Perihan A. arasında çıkan kavga sonrası, Veysel Tekerlek belinden çıkardığı silahla arkadaşı Perihan A.’ya ateş açmıştı. Bu esnada araya giren Miray Yılmaz’ın kafasına mermi isabet etmiş ve kadın hayatını kaybetmişti. Şüpheli Veysel Tekerlek, Bağcılar İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Veysel Tekerlek, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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