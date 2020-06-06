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Aktüel

Bağcılar’da kadını öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi

İstanbul’da dün tartıştığı kişiye ateş açtığı sırada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:01:50 -
Bağcılar’da kadını öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi

İstanbul’da dün tartıştığı kişiye ateş açtığı sırada araya giren kadını silahla vurarak öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar’da Kirazlı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Veysel Tekerlek ile arkadaşı Perihan A. arasında çıkan kavga sonrası Veysel Tekerlek belinden çıkardığı silahla arkadaşı Perihan A.’ya ateş açtı. Bu esnada araya giren Miray Yılmaz’ın kafasına mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken şahıs kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri Veysel Tekerlek’i sabaha doğru yapmış olduğu çalışmalar sonucu yakaladı. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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