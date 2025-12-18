  • İSTANBUL
Gündem Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı
Gündem

Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar'da tekstil üretimi yapan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri, saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar Göztepe Mahallesi 2282. Sokakta saat 21.30 sıralarında 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırının meydana geldiği iş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

