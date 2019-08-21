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Bağcılar’da çocuklar organik tarımla büyüyor

Bağcılar’da öğrenciler, organik tarımı uygulamalı olarak öğreniyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:39
Bağcılar’da çocuklar organik tarımla büyüyor

Bağcılar’da öğrenciler, organik tarımı uygulamalı olarak öğreniyor. Kiminin elinde çapası kiminin de sulama aparatı bulunan minikler, eğitmenleri eşliğinde domates, biber, patlıcan başta olmak üzere bitkilerin toprağa ekiminden büyümesine ve ürün vermesine kadar her anını yaşayarak öğreniyor.


Öğrencilerin organik tarım hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından bir projeye hizmete sunuldu.Güneşli Mahallesi’nde kurulan Fuat Sezgin Bilim Merkezi Botanik Bahçesi’nde çocuklara uygulamalı organik tarım eğitimi veriliyor. Teorik olarak gördükleri dersleri serada pratiğe dönüştüren gençler, serada dikim teknikleri, sulama, çapalama, gübreleme gibi eğitimleri büyük bir başarıyla yaparak organik olarak bitkilerin gelişimini izliyor.


Botanik bahçesinde eline çapasını, kovasını, küreğini, sulama aparatını alan minikler, öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor. 220 metre kare alan üzerine kurulan serada doğal yöntemlerle bazıları domates, biber, patlıcan gibi sebze üretimi yaparken bazıları da çiçek üretiyor. Toprakla buluşan çocuklar kirlenmeyi düşünmeden hem terapi görüyor hem de yararlı zaman geçiriyor.


Çocukların oluşturduğu bu tablo gelecek konusunda bizi umutlandırıyor


Öğrencilerin organik tarıma olan ilgisinden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye BaşkanıLokman Çağırıcı, "Biz belediye olarak organik tarımı teşvik ediyoruz. Belki pek çoğumuz tarımla uğraşan ailelerin çocukları olarak dünyaya geldik ancak bizim çocuklarımız şehirde doğdu ve yedikleri sebzelerin nasıl yetiştiğini bilmiyor. Burada uygulamalı olarak bunu hem görüyor hem de öğreniyor. Çocukların oluşturduğu bu tablo gelecek konusunda bizi umutlandırıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:39
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