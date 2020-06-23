Bağcılar'da çocuk kütüphanesi açılacak

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nin 3-10 yaş grubuna hitap edecek şekilde düzenlenen çocuk kütüphanesi bölümü eylülde hizmete girecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte üye sayısı bakımından üçüncü sırada yer alan Bağcılar Belediyesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nde bir bölüm çocuk kütüphanesi olarak hazırlandı.

Yeni sezonda açılması planlanan 50 kişilik kütüphanede çocuklar bir yandan okuma alışkanlığı kazanırken bir yandan da hayal güçlerini ve becerilerini geliştirecek.

3-10 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede okuma salonu ve çocukların yeteneklerine göre sanatsal eğitim alabilecekleri drama, resim, müzik ve boyama gibi etkinlik alanlarının yanı sıra masal anlatıcılığı etkinlik alanları, strateji ve zeka oyun alanları ile görsel ve işitsel algının gelişmesine katkı sağlayacak alanlar yer alacak.

Ayrıca kütüphanede ebeveynlere özel bölüm ayrılarak, çocuklarının yanında olmaları sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı erken yaşta eğitimin önemini vurgulayarak, okumanın hayatı anlamanın ilk adımı olduğunu ifade etti.

Çocukların kütüphanede okumayı eğlenceli bir şekilde gerçekleştireceklerini ve yeteneklerini keşfedeceklerini belirten Çağırıcı, "Eğitim yuvamızın okuma sevdalısı evlatlarımız için çok yararlı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



