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Aktüel Bağcılar'da cinayet
Aktüel

Bağcılar'da cinayet

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:40:05 -
Bağcılar'da cinayet

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, silahla yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, İ.Ö'yü (31) silahla yaraladı.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Bu arada, olayla ilgisi olmayan bir kişinin de bölgede kazara kolundan yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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