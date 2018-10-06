Bağcılar’da beton trafo yüklü TIR üst geçide takıldı

O-3 bağlantı yolu Aksaray istikametine giden tonlarca beton yüklü tırın sürücüsü Yüzyıl Köprüsü’ne geldiğinde yüksekliği hesap edemedi. Yoluna devam etmeye çalışan tırın üstündeki beton trafonun tabanı, Yüzyıl Köprüsü’ne sıkıştı. Olay sırasında tır üzerinde beton bloklardan birisi de yola düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye trafik ekipleri ve çekici sevk edildi. Tır şoförü Zafer Elmas olayı anlatarak, "Köprünün biraz alçak olduğunu fark ettim ama duruncaya kadar vurdu. Allah’tan kimseye bir şey olmadı tek tesellimiz bu" dedi. Yolun tek şeridi trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.