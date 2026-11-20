İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre olay, bugün Bağcılar'daki bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. Acil servise getirilen 49 yaşındaki M.Ş.T., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberin verilmesinin ardından hastanın yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile hastane güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

Arbede sırasında gözü dönen saldırganlar, acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) ile güvenlik görevlisi K.A.'yı (37) kesici aletle yaraladı. Diğer güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise saldırganların darbeleri sonucu yaralanarak tedavi altına alındı.

4 SALDIRGAN BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hastaneye sevk edilen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi olayda kullandıkları kesici aletle birlikte kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.