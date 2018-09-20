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Bağcılar’da 20 bin kişiye aşure dağıtıldı

Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 22 ilçe sakinlerine 20 bin kap aşure ikram edildi. Yoğun ilgi gören programda ilçe yöneticileri Kerbela şehitlerini de andı.

20 Eylül 2018 Perşembe 20:54
Bağcılar’da 20 bin kişiye aşure dağıtıldı

Bağcılar’da Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla “Aşure ikram” programı düzenledi. Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi’nde kurulan kazanlarda içinde çeşit bakımından zengin malzeme bulunan aşure pişirildi.

“Dünya var olduğu günden bugüne zulüm devam ediyor”

Günün önemine yönelik bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Güzel bir gelenek haline gelen birlik ve beraberliğin sembolü aşure dağıtım programında birlikteyiz. Öncelikle birliğimize, dirliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Dünya var olduğu günden bugüne maalesef zulüm devam ediyor. Öncelikle zulümlerin son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bir daha Kerbela gibi olayların yaşatmasın diye dua ediyorum” dedi.

“Başkan Çağırıcı kepçeyle aşure doldurdu”

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ise “Bu etkinlik sayesinde öncelikle Kerbela şehitlerini rahmetle minnetle burada anmış oluyoruz. Hemşehrilerimizin hicri yılını tebrik ediyorum. Aşure günümüz kutlu olsun diyorum. Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Çağırıcı, İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, kepçeyi eline alıp ilçe sakinlerine kazandan aşure doldurdu. Etkinlik kapsamında vatandaşlara 20 bin kap aşure ikram edildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 20:54
  1. Bağcılar Belediyesi

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