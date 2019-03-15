Bağcılar Meydanı İstanbul’un en büyüklerinden olacak

Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Lokman Çağırıcı, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri anlattı. Projeler arasında en dikkat çeken ise altında bin 162 araçlık otopark bulunacak olan ve bittiğinde 55 bin metrekareye çıkacak olan Bağcılar Meydanı projesi oldu.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden AK Parti’nin Bağcılar adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni dönemdeki projelerini anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Halk Sarayı’nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına yazılı ve görsel medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Belediye başkanlığı yaptığı yıllardaki hizmetlerini anlatan Çağırıcı, daha sonra plan ve projelerini sinevizyon eşliğinde görsel sunumla anlattı. Projelerin arasında en dikkat çeken ise Bağcılar Meydanı projesi oldu. Proje kapsamında 55 bin metrekarelik alana genişletilecek olan Bağcılar Meydanı tamamlandığında İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olacak. Üzerinde geniş yeşil alanın bulunduğu meydanın altına bin 162 araçlık devasa bir otopark inşa edilecek. Ayrıca meydanın etrafında bulunan evlerin silüetleri ve kat yükseklikleri de kentsel dönüşümle birlikte aynı olacak.

“Bağcılar meydanımızı 55 bin metrekareye çıkaracağız”

Ustalık dönemine yakışır projeler hazırladığını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, “Bağcılar Meydan projemizin ilk etabı bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm çerçevesinde yapacağımız ilaveler ile Bağcılar Meydanımızı 55 bin metrekareye çıkaracağız. Bağcılar Meydan projemizin bir diğer özelliği ise etrafında bulunan 2 ada ile birlikte yenilenmiş aynı yükseklikte ve aynı cephede binalar oluşacak. Meydanımızın altında bin 200’e yakın araç otoparkı olacak. Üzerinde millet kıraathanesi bulunacak. 5 katlı bir kütüphane ve bu kütüphanenin içerisinde tiyatro salonu ile meydan üzerinde sosyal aktiviteleri yapabileceğiz. İstanbul’un en büyük şehir merkezi, meydanı diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Çağırıcı, aha sonra 2019-2024 dönemine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan projelerden bazılarını açıkladı.

Bağcılarlılar Millet Bahçesi’yle yeni yeşil yaşam alanına kavuşuyor

Nostalji Bahçeleri ile ilçe sakinlerine nefes aldıran yeşil yaşam alanlarına ek olarak Mahmutbey’e Millet Bahçesi yapılıyor. Ana ulaşım ağının ortasında 150 bin metrekare alana yapılacak Millet Bahçesi’nde sosyal tesisler, millet kıraathanesi, spor alanları ve yürüyüş parkurları bulunuyor.

Bağcılar ikinci gençlik merkezi için gün sayıyor

Bağcılar, her yıl üniversite sınavına hazırlıktan tiyatroya kadar 24 ayrı branşta 7 bin kişinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nden daha modern ve büyük bir gençlik merkezine kavuşuyor. İnşaatı büyük oranda tamamlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi’nde derslik, sosyal etkinlik salonları ve 350 kişilik öğrenci yurdu bulunuyor. Gençlik Merkezi’nin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları yer alıyor.

24 saat açık şehir kütüphanesi

Bağcılar Meydan’a 5 katlı kütüphane yapılacak. Donanımlarıyla beraber 24 saat açık olacak, içerisinde tiyatro salonu da olacak.

Modern Yaşlı Bakım Merkezi Bağcılar’a değer katacak

Yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlar için Yaşlı Bakım Merkezi açılıyor. Yaşlılar, sabah evden özel araçla alınıp akşam eve geri bırakılacak. Bakıma muhtaç kişilerin ise kuaförden temizliğe kadar kişisel bakımları burada yapılacak. Yaşlılar da torunlarıyla birlikte el işi, müzik ve hobi gibi ortak aktiviteler yaparak hem keyifli hem de faydalı paylaşımlarda bulunacak.

22 mahalleye 22 havuz

İlçede 8 adet havuz hizmet verirken, 2 adet yüzme havuzunun da inşaatı devam ediyor. Ayrıca 22 mahalleye 22 havuz kazandırılması hedefleniyor. Öğrencilerin beden eğitim derslerini gördüğü 15 spor kompleksi ve 7 kapalı halı sahaya ek olarak 5 kapalı halı saha ve 2 basketbol sahası daha inşa edilecek.

Güneşli Kültür Merkezi’nin her katında farklı etkinlik olacak

Hürriyet Mahallesi’nde yapılacak Güneşli Kültür Merkezi, zemin kattan çatı katına kadar etkinlik alanlarıyla donatıldı. Sergi ve fuaye alanları zemin katta bulunurken, normal katlarda ise 403 kişilik çok amaçlı salon, konferans salonu ve kütüphane yer alacak. Fitness salonu ve çocuk oyun alanı da bulunan Kültür Merkezi’nin çatı katında açık amfi salon da yer alacak.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi yenileniyor

27 bin 990 üye sayısıyla İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan kütüphanenin de bulunduğu Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi yenileniyor. Bu projede 85 araçlık otopark, kafeterya, 400 kişilik çok amaçlı salon, restoran, 582 kişilik konferans salonu ile 760 kişilik okuma salonu yapılması planlanıyor.

Amfi tiyatro binası bölgenin sanat ihtiyacını karşılayacak

Yakın zamanda hayata geçecek olan amfi tiyatroda iki bodrum kat, zemin ve teras katı bulunuyor. İçinde 147 kişilik sinema salonu, 216 kişilik konferans salonu, bin 500 kişilik amfi tiyatro salonu, 200 kişilik restoran, sergi, sahne ve fuaye alanı yer alan amfi tiyatro, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak.