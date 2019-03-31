Bağcılar, Lokman Çağırıcı ile yola devam edecek

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Lokman Çağırıcı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Lokman Çağırıcı 189 bin 205, İYİ Parti adayı Muhammet Bayram 66 bin 971, HDP adayı Hüda Kaya 41 bin 841 oy aldı.

- Çağırıcı'nın öz geçmişi

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Çağırıcı, 1999'da Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçildi. 11 Mayıs 2007'ye kadar Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık'ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığına seçildi.

Çağırıcı, 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde 2'nci kez, 30 Mart 2017 yerel seçimlerinde de 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

Lokman Çağırıcı, evli ve 4 çocuk babasıdır.