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Eğitim

Bağcılar lise taban puanları yüzdelik dilimleri boş kontenjanları 2020 e okul

LGS sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı lise sonuçlarınının açıklanmasıyla birlikte ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımlandı. 2020 lise yerleştirme için tercih başvuruları 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki Bağcılar lise taban puanları 2020 nedir? Bağcılar lise yüzdelik dilimleri, Bağcılar lise boş kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:51:00 - 2020-07-16 13:59:26
Bağcılar lise taban puanları yüzdelik dilimleri boş kontenjanları 2020 e okul

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MEB lise tercih kılavuzu 2020 için tıklayınız

Lise taban puanları boş kontenjanları için tıklayınız

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020
İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

Eğitim

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

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