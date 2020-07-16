Bağcılar lise taban puanları yüzdelik dilimleri boş kontenjanları 2020 e okul
LGS sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı lise sonuçlarınının açıklanmasıyla birlikte ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımlandı. 2020 lise yerleştirme için tercih başvuruları 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Peki Bağcılar lise taban puanları 2020 nedir? Bağcılar lise yüzdelik dilimleri, Bağcılar lise boş kontenjanları.
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