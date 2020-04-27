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Bağcılar Kaymakamlığından koronavirüs kararı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı

Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla vatandaşları ölümcül koronavirüsten korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 2 meydan, 5 cadde ve 1 sokağı yaya giriş ve çıkışlarına kapattı.

2020-04-27 18:54:00 -
Bağcılar Kaymakamlığından koronavirüs kararı: Giriş ve çıkışlara kapatıldı

İstanbul'da Bağcılar Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla 2 meydan, 5 cadde ve 1 sokak yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Kısıtlamanın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayarak 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar devam edeceği ve 15:00 – 03:00 saatleri arasını kapsayacağı belirtildi.

Yayalara kapatılan meydan ve caddelerin isimleri şöyle:

Bağcılar Meydanı

Güneşli Meydanı

Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi

Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi

Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi

Kirazlı Mahallesi – Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi

Yenigün Mahallesi 628. Sokak

İzin belgesi olan maske ile girebilecek

Kısıtlama getirilen meydan ve cadde üzerinde iş yeri bulunup; esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olacak.

Bu bölgeden geçenler, sosyal mesafe kuralına uyacak ve maske takması zorunlu olacak.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıha Kanununa göre cezai işlem yapılacak

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