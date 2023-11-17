Bağcılar Belediyesi’nden üniversiteye hazırlanan öğrencilere müjdeli haber! Destek verilecek

Bağcılar Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 900 öğrenciye ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) kitabı hediye etti. Her zaman gençlerin yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Gençlerin ve çocukların belediyesi olacağız" dedi.

Bağcılar Gençlik Merkezi'nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup halinde eğitim alan 900 öğrenciye ücretsiz üniversite hazırlık testi dağıtılıyor. Tesiste üniversiteye hazırlık kursuna katılan tüm mezun, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri bu destekten yararlanabilecek.

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ OLACAĞIZ

İlk olarak 400 öğrenciye Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleşen programla kitapları verildi. Diğer öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık setlerinin kurs zamanı verilmesi planlanıyor. Çalışmalarının merkezine gençleri ve çocukları koyduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İlk sözümüz gençlerin ve çocukların belediyesi olacağız ifadesi oldu. 1,5 yıllık süreç içerisinde gençlik çalışmalarımızın hem içeriğini zenginleştirmek hem de gençlik merkezlerimizin sayısını artırma adına önemli çalışmaların altına imza attık. Bugün de 900 öğrencimize üniversite sınavına hazırlık setlerimizi takdim ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri öğrencilerimize eğitim desteği, üniversite giriş sınavı ücreti desteği, okul çantası, kitap, kırtasiye ve spor malzemesi desteği sağladık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her daim belediye tarafından kendilerinin gelişim süreçlerine katkı sunacak çalışmaların altına imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

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Programa konuk olan Spor Toto Genel Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk de gençlere, sınavda başarılar diledi.