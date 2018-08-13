Bağcılar 2018 kurban kesim alanı ve Bağcılar kurban satış çadırları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Bağcılar Kurban satış yerleri nerede? Bağcılarda kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Bahçelievler kurban satış yerleri 2018 / İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri

Bakırköy 2018 kurban kesim alanı ve Bakırköy kurban satış çadırları

Sultangazi kurbanlık satış yeri 2018 | İstanbul Sultangazi kurban kesim yeri

Güneşli Öğrenci Yurdu Kuran Kursu Bağlar Mah. Çeşme Sok. No : 3 550 32 79

Şahinler Oto Yıkama (Yusuf Şahin)

Oto Yıkama Barbaros Mah. 9. Sok. No: 3 532 296 62 90

Balabey Karagöz Oto Yıkama Demirkapı Mah. Bağcılar Yolu No: 83 550 11 25 532 277 72 06

Ulvi Çakır Oto Yıkama Demirkapı Mah. Başak Sok. No: 7 532 412 02 41

Eşref Kambur Oto Yıkama Demirkapı Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No: 28 (Kambur Otopark) 505 568 02 30

Mehmet Meral Kuran Kursu

Demirkapı Mah. İnönü Cad. 2/1 Sok.

No: 13(Ensar Mescidi) 533 772 36 74 536 838 00 79

Yavuz Karagöz Oto Yıkama Demirkapı Mah. Halide Edip Adıvar Cad. No: 1 535 643 42 36

Doğan Korkut Oto Yıkama Demirkapı Mah. Akgül Sok. No: 2 553 235 96 34

Hoca Ahmet Yesevi Vakfı (Hacı Bayram Ataç) Kuran Kursu

Evren Mah. Barkol Sok. No: 14 550 04 32 507 408 01 10

Adnan Çakır - Mikail Çakır (Seyit Çavuş Camii) Kuran Kursu

Fatih Mah. Camii Cad. İle Velioğlu Cad. Köşesi 532 474 62 26

Hüseyin Haspolat Oto Yıkama Fatih Mah. 21/1 Sok. No: 9 532 668 48 96 515 91 37

Yavuz Ergin Oto Yıkama Fevzi Çakmak Mah. Birlik Cad. No: 126 535 364 61 17

Halit Güngör Oto Yıkama Fevzi Çakmak Mah. 8/22 Sok. 532 559 13 26

Hakkı Tekin Erdem Bey Oto Yıkama Göztepe Mah. Maslak Cad. Mahir Sok. No: 1 531 516 81 02

Veysel Yılmaz Oto Yıkama Göztepe Mah. Karanfil Sok. No: 46 533 264 36 06

Ramazan Kılınç Oto Yıkama Güneşli Mah. 18 Sok. No: 26 (MK Oto Yıkama) 532 443 16 84

Engin Korkmaz Oto Yıkama Güneşli Mah. Fevzi Çakmak Cad. Yıldız Sok. No: 29 543 475 34 52

Mehmet Karaaslan Oto Yıkama Güneşli Devekaldırımı Cad. Çağlayan Sok. No: 1 532 296 55 17

Süleyman Kılıç Oto Yıkama Güneşli Mah. Dumlupınar Sok. No: 16 533 428 37 03

Bülent Bilgen Oto Yıkama Güneşli Mah. Evren Cad. 15. Sok. No: 1 (Zirve Oto Yıkama) 542 409 92 22

Tevhid Kuarn Kursu Kuran

Kursu Güneşli Mah. Yavuz Sok. No: 38 657 09 09

Mehmet Ali Karaaslan Oto Yıkama Güneşli Mah. Gör Sok. No: 8 532 286 34 74

Güneşli Ferah Kuran Kursu Kuran Kursu Hürriyet Mah. Şencan Sok. No: 15 550 82 27

Serdar Kırca Oto Yıkama Hürriyet Mah. Mahmutbey Yolu Cad. No: 65 Fırın Durak Mevkii 536 833 04 29 532 276 98 01

İsmet Hayve Oto Yıkama Hürriyet Mah. Atatürk Cad. No: 5 507 771 71 77

Bahri Tellioğlu Oto Yıkama Kazım Karabekir Mah. 2/13 Sok. No: 2 532 617 61 24

Gürbüz Altıntaş Kasaphane Kazım Karabekir Mah. 2/4 Sok. No: 1/A 535 600 57 15

Cem Çalışkan Halı Yıkama Kazım Karabekir Mah. 8/5B Sok. No: 2 (Akaryakıt İstayonu Yanı) 505 908 00 29

Salim Sezgin Halı Yıkama Kazım Karabekir Mah. 8/1-E Sok. No: 3 657 48 66

Eğitime Hizmet Derneği (Mustafa Özkurt) Kuran Kursu

Kirazlı Mah. Zafer Sok. No: 13 533 648 79 77 Kirazlı kuran Kursu (Fatih Altıntop) Kuran Kursu Kirazlı Mah. Dinçer Sok. Zübeyde Hanım Cad. No: 3 530 230 19 82

Cemal Sinan Pehlivanoğlu Oto Yıkama Kirazlı Mah. Cevizli Sok. No: 1 536 227 39 37

Abdülkadir Doğan Oto Yıkama Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. 22 Sok. No: 30/A 532 465 97 13 445 21 27

Hacı Mustafa Tuğsal Kız Kuran Kursu (Bayram Sarı) Kuran Kursu Mahmutbey Köy İçi Mevki Merkez Cami Altı 505 653 00 19

Ateştuğla Öğrenci Yurdu (Sebati Bekdemir) Kuran Kursu Mahmutbey Mah. Halkalı Cad. No: 46 532 403 99 32

Tuncay Yaşar Oto Yıkama Mahmutbey Mah. Millet Cad. No: 51 541 953 23 72 541 524 65 05

Ebubekir Cami Vakfı Kuran Kursu Merkez Mah. Esenler Cad. 568 26 35

Önder Karabulut Oto Yıkama Merkez Mah. Esenler Cad. No: 6A 534 392 64 83 461 92 90

İsmail Erol Oto Yıkama Merkez Mah. CarrefourSA Express İçi (Resul Oto Yıkama) 538 918 20 55

Çınar Öğrenci Yurdu (Lütfi Kocabey) Kuran Kursu Merkez Mah. Ebubekir Cad. Sevgi Ormanı Üstü 212 508 89 89

Burhan Acar Oto Yıkama Merkez Mah. Bakırköy Cad. 22. Sok.

No: 59 (Güven Otopark) 541 250 92 65

Ahmet Gümüş Oto Yıkama Merkez Mah. 5. Sok. No: 1 533 691 22 99

Cengiz (Zeydin) Söylemez Oto Yıkama Yavuz Selim Mah. 26/2A Sok. No: 14 Yanı 532 337 02 15

Kenan Yıldırım Oto Yıkama Yenigün 4. Sok. No: 18 (Layık Otopark)

533 232 01 01

İsmet Şenoğlu Oto Yıkama Yeni Mah. Kalender Sok. İle Birlik Cad. Arası (Vip Otopark) 532 588 28 75

Fatih Oğuz Oto Yıkama Yıldıztepe Mah. 35/16A Sok. No: 21 534 518 97 13

İlim Ve İrfan Vakfı Oto Yıkama Yıldıztepe Mah. 35. Sok. No: 86 433 88 80

Hacı Yılmaz Çimen Oto Yıkama Yıldıztepe Mah. Bakırköy Cad. No: 48 530 761 91 97 461 02 69

Şaban Kanık Oto Yıkama Yüzyol MAAH. 74 Sok. No: 9/1 (Huzur Oto Yıkama) 673 04 69 535 246 59 75

Mehmet Demirkaya Oto Yıkama Yüzyıl Mah. Barbaros Cad. 3 Sok. No: 5536 881 77 58

Fatih Açıkgöz Oto Yıkama Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. No: 11/B 539 482 29 79

Vatandaşın Kendi Kurbanını Keserken Kullanacağı Alan Hürriyet Mah. Yeni Pazar Alanı Derneklerin Kesim İçin Kullanacağı Alan İnönü Mah. Molla Gürani Parkı Yanı