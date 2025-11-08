  • İSTANBUL
Bagaja girmesi yasak!
Gündem

Bagaja girmesi yasak!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bagaja girmesi yasak!

Uluslararası havayolu şirketleri, güvenlik endişeleri nedeniyle yeni bir yasak kararı aldı. AirPods ve benzeri kablosuz kulaklıkların, şarj kutusu içindeyken sürekli enerji akışı sağladığı ve bu nedenle kısa devre riski taşıdığı iletildi.

Dünyanın önde gelen havayolları, yangın riski nedeniyle Apple AirPods dahil Bluetooth kulaklıkların kayıtlı bagajda taşınmasını yasakladı.

KULAKLIKLAR ARTIK SADECE EL BAGAJINDA TAŞINACAK

Tayvan merkezli EVA Air, UNI Air ve Tigerair havayolları, lityum pilli kulaklıkların artık kayıtlı bagaja konulamayacağını açıkladı.

AirPods ve benzeri kablosuz kulaklıkların, şarj kutusu içindeyken sürekli enerji akışı sağladığı ve bu nedenle kısa devre riski taşıdığı iletildi.

YANGIN RİSKİ ALARMI

Taşınabilir şarj cihazları ve kulaklıkların pilleri, aşırı ısındığında uçak içinde yangın çıkarma riski taşıyor.

Yeni Zelanda Havacılık Otoritesi de benzer bir adım atarak, kulaklık şarj kutularını "küçük güç bankası" olarak sınıflandırdı ve tamamen yasakladı.

DİĞER ÜLKELERDE SON DURUM

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Bluetooth kulaklıkların kabin içinde kullanımına izin veriyor ancak bagaja yerleştirilmesini tamamen yasaklıyor.

Tayvan’da ise havayolu şirketlerinden EVA Air, UNI Air ve Tigerair, Apple AirPods dahil Bluetooth kulaklıkların artık sadece el bagajında taşınabileceğini duyurdu.

Yeni Zelanda yetkilileri ise kulaklık şarj kutularını bir tür güç bankası olarak tanımlayarak kayıtlı bagaja konulmasını yasakladı.

 

